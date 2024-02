Processo Angela Iannotta e Francesco Di Vilio | clinica Villa del Sole chiamata in giudizio per risarcimento danni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Caserta. Dopo la prima fase dell’udienza preliminare nei confronti del chirurgo bariatrico Stefano Cristiano dinanzi al Gip del Tribunale sammaritano dott.ssa Daniela Vecchiarelli tenuta il 12 gennaio, arriva la notizia che il Giudice ha accolto la richiesta dei legali di parte civile, avvocati Crisileo, e ha autorizzato la chiamato in causa delladelS.p.A. quale responsabile civile per ildeiade ai familiari del Di. Prossima udienza preliminare per la costituzione indelladelil 5 aprile prossimo. La richiesta di rinvio areca la firma del Procuratore Capo della Repubblica di Santa Maria ...