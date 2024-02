Pro Sesto | scaccia la paura In arrivo c’è l’ex Milan Poli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)SAN GIOVANNI (o) Secondo pareggio consecutivo, cinque lunghezze di distanza dalla retrocessione diretta, ma otto di svantaggio sulla zona salvezza. Piccoli passi avanti, in casa Pro, dopo l’1-1 contro l’Arzignano e in vista della gara da non steccare, venerdì, contro l’Alessandria fanalino di coda. "L’ultima è stata una buona partita, sono contento della prestazione, anche se non è bastato per vincere. In vantaggio, la squadra ha avutodi subire gol e di portare a casa il risultato. Abbiamo smesso di giocare, iniziato a buttare via palloni. Non deve succedere, ma abbiamo una rosa giovane che crescerà anche grazie a queste partite", le parole del tecnico Massimo Paci. Al vantaggio firmato Bruschi, infatti, ha risposto Faggioli dal dischetto. "Abbiamo subito il pari su rigore, poi abbiamo ...