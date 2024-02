Primo discorso video del nuovo comandante della Wagner (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il nuovo comandante della milizia privata russa Wagner Anton 'Lotos' Yelizarov ha pubblicato il suo Primo discorso in video dalla morte del fondatore Yevgeny Prigozhin e del comandante Dmitry Utkin in un incidente aereo nell'agosto scorso. Lo scrive l'intelligence della Difesa britannica su X. Nel filmato Yelizarov indica la nuova base nel sud della Russia che ospiterà anche la Guardia nazionale russa, la quale sta formando unità di volontari della Wagner in appoggio alla guerra in Ucraina e per espandere l'influenza russa in Africa. Secondo l'intelligence britannica, Mosca probabilmente ritiene che subordinare le milizie private alla Guardia nazionale tenga lontana l'eventuale minaccia ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ilmilizia privata russaAnton 'Lotos' Yelizarov ha pubblicato il suoindalla morte del fondatore Yevgeny Prigozhin e delDmitry Utkin in un incidente aereo nell'agosto scorso. Lo scrive l'intelligenceDifesa britannica su X. Nel filmato Yelizarov indica la nuova base nel sudRussia che ospiterà anche la Guardia nazionale russa, la quale sta formando unità di volontariin appoggio alla guerra in Ucraina e per espandere l'influenza russa in Africa. Secondo l'intelligence britannica, Mosca probabilmente ritiene che subordinare le milizie private alla Guardia nazionale tenga lontana l'eventuale minaccia ...

