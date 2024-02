Primarie democratiche in Nevada | Biden al 90% | verso trionfo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il presidente statunitense Joesi prepara alallenello Stato del, dove ha finora ottenuto il 90% delle preferenze con il 64% dei voti scrutinati. La scrittrice Marianne Williamson è al 2,5%. Lo riportano i media internazionali. Nikki Haley guida lerepubblicane nello Stato con il 32,4% dei voti, con il 53% di quelli scrutinati, ma l'ex presidente Usa Donald Trump non partecipa a questa tornata, poiché ha deciso di presentarsi solo ai caucus che si terranno fra due giorni e che assegneranno i 26 delegati in palio. I media statunitensi riportano inoltre che attualmente Mike Pence ha il 4,2% dei voti.

Affondo di Mascarin contro I Progressisti: "In nome dell’unità del campo largo, lavorano in realtà per dividere. Avanti con le primarie" ...Il centrosinistra carpigiano avvia la serie di incontri pubblici dopo la raccolta di firme per le primarie di coalizione. Saranno 11 le sedi dei seggi e tutti i residenti con almeno 16 anni potranno v ...Il presidente ha ringraziato gli elettori per il "nuovo passo avanti", ricordando che 4 anni fa avevano mandato lui e Kamala Harris alla Casa Bianca ...