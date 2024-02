Prima categoria Il ’Sassoferrato Genga’ torna a guardare tutti dall’alto Mister Ricci | Sognare si può»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una sola sconfitta stagionale in campionato (alla seconda di andata in casa contro la Filottranese), seconda miglior difesa assieme al Montemarciano con 16 gol subiti (dietro solo all’Olimpia Marzocca) e da sabato capolista solitaria del girone B di. Il Sassoferrato Genga èto adopo 18 giornate, come aveva fatto alla fine del girone di andata. Fondamentale la vittoria interna nell’ultimo turno contro il Borghetto, reti di Passeri e Piermattei sfruttando anche le sconfitte di Castelleonese e Filottranese. "Quella di sabato è stata una vittoria importante contro un Borghetto reduce da 7 risultati utili di fila, una formazione esperta - racconta Simone, allenatore del Sassoferrato Genga - E’ un campionato competitivo, ...