Previsioni Sanremo 2024 | Loredana Bertè spodesta le favorite Angelina e Annalisa | chi non convince per i bookmakers

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lesulla prima serata del Festival disono state confermate? Ieri sera abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta tutte e trenta le canzoni in gara nella 74esima edizione della kermesse canora. Ciò che ne è emerso è stata una classifica parziale con i primi cinque della graduatoria.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.