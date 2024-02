Prestava soldi a persone in difficoltà | le vittime pagavano anche il 240% di interessi | arrestato un uomo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'utilizzavaminacce e intimidazioni per costringere lea pagare le rate degli, che in alcuni casi erano elevatissimi.

Cosa succede se ci si accorge che le detrazioni Irpef maturate con il Superbonus non sono coperte Per evitare perdite il governo studia l'ipotesi di estendere il beneficio a 10 anni.ha invitato i cittadini a prestare attenzione ai raggiri. Come spiegato dal primi cittadino l’uomo, vestito da prete, gira per le abitazioni di Baronissi -zona centro e Saragnano – a chiedere soldi ...Con l’occasione si ricorda di diffidare sempre da tali richieste, durante i ricoveri non sono mai pretese somme di denaro per le cure prestate.