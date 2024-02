Presidenziali Azerbaigian | urne aperte | Aliyev verso nuovo mandato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Baku, 7 feb. (askanews) – Alle 8.00 di oggi (le 5 in Italia) si sono aperti i seggi per le elezionianticipate indette in. Circa 6,5 milioni di elettori sono chiamati allee per la prima volta diverse migliaia di loro voteranno nei 26 seggi istituiti dalla Commissione elettorale centrale nei territori liberati del Karabakh. Il presidente in carica Ilham, pronto al quintoconsecutivo alla guida del Paese caucasico, ha presentato il voto di oggi come storico e contemporaneamente la fine di un’era e l’inizio di un’altra. Oltre 90mila osservatori monitoreranno le elezioni, tra cui anche 266 dell’Osce e il presidente della Commissione elettorale centrale, Mazahir Panahov, che ieri ha parlato ai giornalisti, ha garantito che non ci saranno problemi di ...