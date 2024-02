Preside aggredito | “Il Questore ha applicato la legge”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), Digregorio (Siulp): «hala, avviso orale unico strumento immediato» «L’avviso orale emesso daldi Taranto Massimo Gambino nei confronti dei due genitori che hannoil dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Europa – Alighieri” è una misura di prevenzione, unico strumento applicabile nell’immediatezza dal punto di vista della Polizia. Non è, come qualcuno vuol fare passare, una “pacca sulla spalla”, ma l’unico provvedimento che ilha potuto applicare subito, in attesa che l’iter giudiziario faccia il suo corso; questo è quello che ci consente laallo stato attuale e non ci sono altri provvedimenti diversi da questo per coloro esprimono una ...