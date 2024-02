Premio Narrativa Bergamo | svelati i cinque libri finalisti

Per esempio Alfredo Giuliani, Peppo Pontiggia, Giorgio Manganelli e Angelo Guglielmi, che riuscì a coinvolgere quando fui tra i fondatori del Premio Bergamo di narrativa in quella che probabilmente è ...Alle soglie dell’anniversario darziano del 6 febbraio, ora si aspetta la scadenza di un altro premio, prevista per giugno 2024, dedicato invece alla scrittura narrativa e intitolato a un altro ...Scelta dal Comitato tecnico-scientifico del Premio, è traduttrice dall’arabo e consulente per la narrativa araba contemporanea e dal 2009 traduce autori arabi contemporanei per diverse case editrici, ...