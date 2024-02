Premier | sorpresa Luton | è la migliore per rapporto qualità-prezzo Monte ingaggi pari a quello del solo Haaland

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Londra, 7 febbraio 2024 – Secondo gli esperti statistici del noto portale calcistico Ticketgum, ilTown primeggia per ilin, un aspetto ovviamente di grande importanza nell’’industria’ del calcio. Gli esperti del portale, per giungere a stilare la loro classifica, hanno raccolto dei dati statistici molto interessanti, mettendo ai salari dei club diLeague con le prestazioni dei propri giocatori. Il club che risulta avere il migliorè per l’appunto ilTown, con untotalealstipendio di Erling. Il ...

Mbappé dovrebbe aver ormai scelto il suo futuro, ma dall’Inghilterra arrivano alcune voci su due club che avrebbero detto no al francese Mbappé ...Giorgia Meloni dalla parte di Andrea Giambruno. Come rivelato dagli ultimi retroscena emersi, la premier starebbe, un po’ a sorpresa, spingendo perché le richieste dell’ex compagno in casa Mediaset ...Sorpresa Juventus: attaccante a prezzo scontato (Foto LaPresse ...In quel momento si è avuto il segno di come la Premier League non fosse più l’unico pericolo per i club europei. Eppure non tutti ...