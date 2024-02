Premier League | è allarme ‘gas esilarante’ | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si avvicina l’inizio della nuova giornata die dall’Inghilterra hanno lanciato un. Un calciatore dellaè diventato il primo giocatore ad andare in riabilitazione per dipendenza dal gas esilarante. E’ quanto riporta il Daily Mail. Il calciatore è stato ricoverato in un centro medico in relazione alla dipendenza dal ‘protossido di azoto’. Il protossido di azoto viene inalato attraverso un palloncino: intorpidimento del corpo, risate incontrollate e visione offuscata sono gli effetti più comuni che vengono segnalati. Può causare anche perdita di pressione sanguigna, svenimenti o addirittura un attacco di cuore. IlSidi un gas incolore e inodore ed è diventato popolare nelle feste a cui partecipano i calciatori. La ...