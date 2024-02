Preghiera della sera 7 Febbraio 2024 | “Sostienimi con la Tua grazia”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “con la Tua”. È lada recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Dammi forza nel cammino” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, ... (lalucedimaria)

In occasione della 10ª Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, che si celebrerà l’8 febbraio sul tema “Camminare per la dignità. Ascoltare. Sognare. Agire”, nella ser ...Domenica è la festa della Beata Vergine Maria di Lourdes In occasione della solennità della festa della Beata Vergine Maria di Lourdes a Nuova Olonio, in via Prati Rossi, 20, presso la cappella San Lu ...Un gesto di carità intenerisce la Madonna della Porta Guastalla che elargisce grazie con generosità, operando prodigi contro ogni aspettativa umana.