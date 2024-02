Preghiera del mattino del 7 Febbraio 2024 | “Guidami all’amore”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Dammi forza nel cammino” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, ... (lalucedimaria)

Roberta, madre di Alessio Zanotta, chiede preghiere per suo figlio, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in cui hanno perso la vita due giovani. Alessio è in coma e la madre spera che tu ...I Fratini di Bra dedicano la giornata dell’11 febbraio alla Madonna di Lourdes con le Messe nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle ore 8, 9.30 e 20. Ogni funzione sarà seguita dalla supplica ...«Green Border», opera della regista polacca Agnieszka Holland, boicottata in patria, denuncia gli abusi sui migranti al confine con la Bielorussia ...