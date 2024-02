Preadolescenti dipendenti dai social in età sempre più precoce | è allarme E cresce il cyberbullismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Prato, 7 febbraio 2024 – Una volta, non troppi anni fa, la preoccupazione dei genitori era di staccare i bambini dalla televisione. Ora che le generazioni sono native digitali e gli strumenti sono smartphone e tablet, non basta spegnere l’apparecchio. Che siano strumenti potenzialmente pericolosi non lo scopriamo oggi. Ma le evidenze scientifiche si stanno accumulando: inetwork possono essere nocivi per lo sviluppo psicoe dei minorenni e potenzialmente insidiosi. A darne conferma i sono i dati dell’indagine nazionale di Save the Children Tempi digitali. Atlante dell’infanzia (a rischio) in Italia 2023 . Diffusione Si abbassadi più l’età in cui si possiede o utilizza uno smartphone, con un aumento significativo dopo la pandemia: In Toscana il 67,3% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet ...