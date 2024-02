Prato | piano strategico per promuovere il territorio nelle principali Fiere del Turismo

La preside di Mascagni e Borgonuovo a San Paolo: 'Da gennaio collaborazione con Save the Children per far socializzare i bimbi'. Il problema ... (247.libero)

Buon test per la Fiorentina contro i dilettanti del Prato, con i viola che nel corso dell'allenamento congiunto andato in scena nel primo pomeriggio, hanno segnato una decina di gol mantenendo ...Dopo aver frequentato il liceo artistico in Cina, Ren Peiyuan nel 2011 si è trasferito in Toscana e si è laureato all’Accademia di Belle Arti ..."Per la prima volta - dichiara Bosi - il comune di Prato in rappresentanza dell'Area pratese ha definito un piano strategico per promuovere le proprie attrazioni nelle Fiere di settore, in Italia e in ...