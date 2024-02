Prato | arriva Incanto d' epoca | l' asta benefica a favore del comitato Pro Emergenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 - Si terrà sabato 10 febbraio, dalle 15 nella sede di Ruote Classiche Clubin via Ferrucci 135, l'dal titolo "d'" organizzata con il patrocinio del comune diallo scopo di raccogliere fondi da destinare alProCittà diOnlus a seguito dell'alluvione che ha colpito la città i primi giorni di novembre. L'iniziativa vedrà coinvolti in forma attiva soci, appassionati e non solo, del motorismo storico e sarà dedicata ad oggetti riconducibili al mondo delle auto e moto d’. I lotti saranno divisi in diverse tipologie ed in particolare: modellismo, editoria, ricambi, arte, automobilia, memorabilia ed abbigliamento. ...