Povere Creature parla di autodeterminazione | appetiti e corpi E tutto questo ha anche a che fare col cibo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La mostruosa Bella Baxter del film più controverso e più amato dell'anno non è il Frankenstein che spaventa le folle armate di forconi. Con lo stupore negli occhi di un bambino, Bella gira per il mondo per esplorare ciò che c'è al di fuori delle quattro pareti del dottore, affamata di esperienze: "c’è un mondo da assaporare, circumnavigare". Insenso, come tanti hanno già detto, Bella è simile a Barbie, un'altra donna che ha lasciato il suo mondo accuratamente costruito per scoprire com'è davvero la vita.se Bella, a differenza di Barbie, ha poca pazienza per l'etichetta, mantenendo l'onestà primitiva di un bambino. Dopo aver mangiato qualcosa di sgradevole, sputa ile dichiara: "Perché tenerlo in bocca se è disgustoso?" Non mi sento di darle torto. Un mostro, al femminile, che viene rifiutato dalla società non per ...