Postalmarket si rinnova con l’app | l’icona della vendita per catalogo anni ’60 oggi in un tap

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), il celebreper la“a distanza” inaugurato negli’60, si era già affacciato al nuovo millennio nel 2021 con un’operazione che abbiamo definito su queste pagine come marketing romantico dell’editoria e del commercio delocalizzato: il celebredelle vendite per corrispondenza, infatti, è ritornato da un paio d’nelle case degli italiani ma in versione 2.0, legando insieme l’edizione cartacea a quella digitale e social, per un coinvolgimento del pubblico sempre più ampio. L’antenato dell’e-commerce edelocalizzata ha quindi fatto “da poco” il suo ritorno in edicola, ripercorrendo con nostalgia il suo percorso inaugurato agli inizi degli’60 quando iniziò a fare capolino ...