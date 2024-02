Portorecanatesi al quinto posto Raffaelli | Bella prova dall’Attila Junior Superate le difficoltà»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Per l’ennesima volta eravamo in emergenza per le assenze di Montanari e Mancini, ma abbiamo giocato una partita molto solida difensivamente. E nell’ultimo quarto di gara siamo riusciti a trovare il break che ha indirizzato la partita a nostro favore". Non può che dirsi soddisfatto Marco Raffaeli, coordinatore tecnico dell’AttilaBasket di Porto Recanati, per la vittoria 84-71 sul Pescara Basket nella 20ª giornata del campionato di serie B Interregionale. Grazie a questo successo, il team è tornato al. "Abbiamo giocato – riprende Raffaeli (foto) – contro una squadra molto fisica e con alcune individualità importanti, come Rainitovic e Stefanov su tutti. Ma va fatto un applauso al nostro gruppo che, nelle, riesce sempre a fare quadrato e tirare fuori ottime prove, come quella di sabato ...