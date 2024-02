Portellone boeing esploso non fissato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 23.00 Ildel737Max dell' Alaska airlines,perso in volo lo scorso 5 gennaio, è saltato perchè non era stato ben. Lo sostiene il rapporto del National Transportation Safety Board degli Stati Uniti nella sua indagine sull'incidente sfiorato. In particolare mancavano i 4 bulloni che avrebbero dovuto chiudere ilche èventi minuti dopo il decollo costringendo il velivolo ad un atterraggio di emergenza.