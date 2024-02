Porta Capuana | sorpreso con la droga | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona. I poliziotti sono intervenuti immediatamente per interrompere l'iter criminoso e, in quei frangenti, l'indagato, vistosi ormai scoperto, ha tentato invano di darsi alla fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di 10 dosi contenenti circa 2 grammi di cocaina, un pezzo di hashish del peso di circa 1,3 grammi e 185 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Pertanto, un 28enne della Tunisia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.