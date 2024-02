Porsche | un 2023 da ricordare tra celebrazioni e vendite in crescita Anche in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ilperè stato un anno diimportanti: non solo i 75 anni della Casa mai 60 anni della 911, il modello più iconico di sempre. Quello che si è chiuso, è statoun anno che ha fatto registrare un nuovo aumento delle. Con 320.221 vetture distribuite nel mondo, la Casa di Zuffenhausen ha segnato unadel 3% rispetto al 2022, nonostante la crisi energetica, lo shortage di materie prime, i conflitti internazionali e l’inflazione. Una performance che conferma la resilienza del brand,se con tassi didiversi nel mondo: nei mercati oltremare ed emergenti +16%, in Europa +11%, in Nord America +9% mentre in Cina -15%. L’, con 7.642 vetture consegnate e una ...