Porsche Italia firma nuovi record

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – La filialena della Casa di Stoccarda ha chiuso il 2023 con le vendite ancora in crescita: sono state consegnate 7.642 vetture, in aumento del 5% sull’anno precedente.per ogni suo modello è riuscita a raggiungere dei numeri considerevoli,Macan è stato il modello più richiesto con 3.267 consegne, mentre l’iconica

La filiale italiana della Casa di Stoccarda ha chiuso il 2023 con le vendite ancora in crescita: sono state consegnate 7.642 vetture, in aumento del 5% sull'anno precedente.