Pontecagnano | “Carnevale in Love” | l’iniziativa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Comune diFaiano torna a celebrare il San Valentino con un’iniziativa tesa a supportare l’economia cittadina durante i festeggiamenti dedicati agli innamorati. Mercoledì 14 febbraio, presso la Mediateca Alda Merini, il Sindaco infatti, come ormai da prassi, vestirà i panni del babysitter ed accoglierà le bambine ed i bambini dei genitori che vorranno concedersi una serata in un locale del territorio, sia esso un bar, un ristorante, una pizzeria. Data la prossimità con il, il party, che avrà inizio alle ore 19:30 e si prolungherà fino alle ore 23:30, si terrà in maschera, così da consentire ai partecipanti di prolungare il divertimento tipico della festa più divertente dell’anno. Previsti giochi e balli di gruppo, laboratori a tema, sfilate ed un box con prelibatezze dolci e salate, oltre che un simpatico gadget. Per ...