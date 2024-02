Ponte Galeria | consiglieri regionali in visita al Cpr | “Situazione disumana”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 febbraio 2024 – “Questa mattina abbiamo svolto una ispezione all’interno del Cpr di, dove si è consumata la drammatica vicenda del suicidio del ragazzo proveniente dalla Guinea (leggi qui). Abbiamo voluto verificare le condizioni di vita delle persone che dentro questo Centro sono private della libertà personale, perché siamo convinti che la tutela e la garanzia dei diritti umani non possa mai venir meno quando si è affidati alla custodia dello Stato”. Così a margine dellai capigruppo di Avs Claudio Marotta, del Pd Mario Ciarla, di Iv Marietta Tidei e del M5S Adriano Zuccalà, insieme al consigliere Valerio Novelli del M5S. “La gravità delle condizioni di vita quotidiana – proseguono – è oggi sotto gli occhi di tutti: un sistema di detenzione amministrativa tiene recluse centinaia di persone in tutta ...

«In infermeria non c'è niente, solo la terapia sedativa. Alla polizia abbiamo detto di chiamare il 118 ma loro si sono arrabbiati» ...