Pomezia chocolate | il maltempo fa saltare la kermesse

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), salta il Festival del cioccolato. La manifestazione è rinviata per allerta meteo: i nuovi giorni di riferimento., rimandato il Festival del Cioccolato. La manifestazione ha il patrocinio del Comune e la collaborazione del Roma. Era tutto pronto dall’8 all’11 febbraio, ma l’emergenzaha mescolato le carte in tavola. Eventi, giochi e degustazioni dovranno essere ricalibrate in altro momento per evitare ripercussioni ambientali. Leggi anche: Ho versato l’aceto nel detersivo per i piatti, il risultato è strabiliante, salta il Festival del cioccolato Non resta altro che aspettare aprile, quando la stagione e le condizioni permetteranno. Tutto previsto nuovamente dal 18 al 21 aprile prossimo. Stesse situazioni e medesimo gusto, con le creazioni promesse per questi ...