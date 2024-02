Pomeriggio Cinque | Myrta Merlino non c’è | oggi nuovo conduttore

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) –salta la puntata didi. La conduttrice della trasmissione pomeridiana di Canale 5 non è in studio per guidare il programma di, 7 febbraio 2024. Al suo posto, al timone c'è il giornalista Giuseppe Brindisi che spiega l'avvicendamento forzato. "Buontocca a me tenervi compagnia