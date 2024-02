Polizia autostradale Arrivano rinforzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Venti nuovi agenti per ladelle Marche, che andranno a rimpinguare i reparti di Fano e Porto San Giorgio consentendo così la miglior gestione dell’A14, anche attraverso la prevenzione degli incidenti, garantendo la sicurezza della circolazione e il soccorso agli automobilisti in difficoltà. "Un’ottima notizia per la sicurezza nelle Marche – riferisce il consigliere regionale della Lega Mirko Bilò, già vicedirigente Digos, a margine della visita al Compartimento dellaStradale per le Marche di Ancona nel corso della quale ha incontrato la Comandante Maria Primiceri -. Ringrazio il Capo della, il Prefetto Vittorio Pisani per aver ascoltato le istanze del territorio".