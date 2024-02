Polemica sul Treno per Sanremo | Salvini interroga su Accordo Rai-Trenitalia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La decisione di utilizzare uncharter per trasportare dirigenti, funzionari, dipendenti Rai e giornalisti al Festival diha scatenato polemiche politiche, con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, che esprime “grande stupore” per l’tra Rai, Rai Pubblicità e. L’che non piace a: unsolo perL’, incentrato sulla promozione del 74esimo Festival die del servizio ferroviario Frecciarossa, è stato messo in discussione per aver “bypassato” il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), nonostante le potenziali implicazioni sulla circolazione ferroviaria e le questioni legate ...