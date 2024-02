Poker del Terranuova Traiana che batte lo Sporting Cecina e vince la Coppa Italia regionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arezzo, 07 febbraio 2024 – Con una partita straordinaria per intensità e qualità, il4-0 loe conquista la. Oltre ad alzare il trofeo, la squadra di Becattini accede adesso alle fasi nazionali della. Si gioca al Bruno Buozzi di Firenze di fronte ad una bella cornice di pubblico. Il primo tempo è uno spot per il calcio. Una partita splendida con ilche gioca 25 minuti di altissimo livello che rasentano la perfezione. E la partenza dei valdarnesi è veemente, al punto che, al 2', passano subito in vantaggio. Gran guizzo sulla destra di Marini che con un diagonale fulmina l'estremo difensore livornese. Un minuto dopo ...