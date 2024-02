Pnrr | Meloni | ' ' warning' caduti nel vuoto | rinegoziarlo era doveroso' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - I "tantifatti sulla capacità di spesa dell'Italia sul Pnrr, sul più grande piano d'Europa che spettava al nostro paese, sono. Noi siamo stati accusati di voler far perdere risorse all'Italia, ma i fatti parlano chiaro e dicono altro. Anche sulla necessità che il Pnrr venisse rinegoziato, è stato descritto come qualcosa di pericolisissimo ma per noi erafarlo". Così la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo a L'Aquila alla cerimonia di Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo.