Pnrr | Meloni “I fatti parlano chiaro | era doveroso rinegoziarlo”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’AQUILA (ITALPRESS) – “Vale la pena ricordare cosa è stato fatto quest’anno sul. Penso che tutti ricordino i tanti warning che sono statisulla capacità dell’Italia di essere all’altezza della sfida del più grande piano di ripresa e resilienza d’Europa. Penso che ricorderete quante volte, e in particolare noi con questo governo, siamo stati accusati di voler far perdere queste risorse all’Italia”. Lo ha detto la premier Giorgiaintervenendo all’Aquila alla firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Abruzzo. “Ma i– aggiunge – siamo la prima nazione europea ad aver presentato gli obiettivi della quinta rata e abbiamo rinegoziato il piano nazionale di ripresa e resilienza. Alcuni sostenevano fosse pericolosissimo, ...

L’Aquila. Con la rinegoziazione del Pnrr “abbiamo liberato 3 miliardi di euro per le aziende agricole, perché da molto prima che ci fossero le manifestazioni e si scendesse in piazza questo governo ha ...La presidebnte del consiglio, Giorgia Meloni, in Abruzzo per la firma di un accordo di coesione e sviluppo con la Regione Abruzzo, ha rivendicato la sua battaglia in favore dell'agricoltura italiana.Prima Regione del Centro sud a firmare l’accordo con una dote più alta delle altre Regioni. L’annuncio della Meloni: «La Roma-Pescara di farà» L’AQUILA – Il Presidente del Consiglio, ...