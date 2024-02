Piscina comunale di Reggio | il restyling procede come da programma

Mercoledì verrà dato ufficialmente il via ai lavori di ricostruzione dell’ex piscina comunale di Visso. Una cerimonia è in programma alle 17.30 ... (ilrestodelcarlino)

I lavori sono in ritardo . Dovevano partire a settembre, ma il cantiere non è ancora stato avviato: "Ma partirà a breve – dice il sindaco Michele de ... (ilrestodelcarlino)

Caserta. Ieri è andata in discussione la nostra interrogazione sullo stato della Piscina comunale di corso Giannone, l’ennesima discussa in ... (casertanotizie)

In seguito ai risultati preoccupanti dell’analisi microbiologica dell’acqua della vasca piccola del palazzetto del nuoto “Centro Sport Chimera”, il ... (lortica)

Piscina comunale di via Dante a Bollate : apertura rinviata a settembre 2024

Non riaprirà con l’inizio del nuovo anno, ma aprirà a settembre 2024 la Piscina comunale di Bollate in Via Dante. A comunicarlo l’Amministrazione ... (ilnotiziario)