Pirati dei Caraibi | Ayo Edebiri sostituirà Johnny Depp nel reboot?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ayopotrebbe sostituire, diventando la protagonista deldideiLa voce di corridoio avrebbe individuato nell’attrice di The Bear la prima scelta in casa Disney per il ruolo. E se il prossimodeiscegliesse Ayocome protagonista? Di conseguenza l’attrice di The Bear andrebbe a sostituire: è questa la voce di corridoio diffusasi nelle ultime ore. Trattandosi di un rumor, non è stata ancora confermata o smentita da parte di Disney ma l’insider Daniel Richtman via X ha condiviso nuovi dettagli in merito al futuro del franchise sui. Il progetto punterebbe ad una protagonista femminile, stando alle recenti ...