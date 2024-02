Pino Corrias | Ilaria Salis e l' Ungheria E noi come trattiamo i nostri detenuti?

Matteo Salvini è sceso in campo per contrastare il limite e rivendicando la velocità. Ma non è vero che aumenta l’inquinamento, e in realtà può ... (vanityfair)

Questo articolo di Pino Corrias è pubblicato sul numero 6 di Vanity Fair in edicola fino al 6 febbraio 2024. Abbasso le automobili in città. Nelle capitali più civili del mondo – Amsterdam… Leggi ...Tecnici da un lato e associazioni dall'altro: tutti contro la direttiva sulle Città 30 voluta dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. In una lettera al ministro pubblicata oggi, ...Matteo Salvini è sceso in campo per contrastare il limite e rivendicando la velocità. Ma non è vero che aumenta l’inquinamento, e in realtà può dimezzare gli incidenti e la mortalità ...