Piatti stellati preparati in casa Fratelli Desideri va in overfunding su Mamacrowd e conquista MasterChef Usa

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il mondo del food, della ristorazione e in generale il rapporto delle persone con il cibo, sta attraversando profondi cambiamenti. Fra i fenomeni in crescita negli ultimi anni quello dei meal kit, ovvero box che contengono tutto l’occorrente per preparare un piatto specifico, si sta muovendo verso una vera e propria esplosione. Nel 2023, il mercato globale dei meal kit è stato valutato a circa 16,2 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso composto annuo (CAGR) del 18,21% dal 2024 al 2030. In questo contesto opera, startup fondata nel 2018 dall’imprenditore seriale Tommaso. La Food Tech Company italiana ha avuto l’intuizione di preparare meal kit di alta cucina, collaborando con alcuni tra i più prestigiosi chefdel panorama culinario italiano, tra cui personaggi ...