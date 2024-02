Piano e Kaziyski infortunati Milano in campo con il ’’piano B’’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È tornata a popolarsi, dopo diversi mesi di ’’tranquillità’’, l’infermeria dell’Allianz. A inizio stagione si erano fermati Porro, Dirlic e Ishikawa, mentre ora è toccato a capitane a Matey(nella foto). Il primo è stato operato, dopo aver avvertito un fastidio nella semifinale della Del Monte Coppa Italia contro Perugia, al menisco (lesione al ginocchio sinistro) e ha già iniziato il percorso di riabilitazione. I tempi di recupero non sono lunghissimi ma nemmeno così rapidi. Più semplice la situazione del giocatore bulgaro che si è fermato a causa di un problema di natura muscolare, una lesione del muscolo soleo e che per almeno un paio di settimane non dovrebbe essere a disposizione. L’aspetto positivo, che bisogna sempre trovare, è che attualmente la squadra di Roberto Piazza è impegnata su un solo fronte, ...