Pianeta carcere | tra disagio e follia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La civiltà di un Paese si misura dalle condizioni delle sue carceri (Voltaire) pressphoto Firenze, 7 febbraio 2024 – Sono le strutture, in alcuni casi non adeguate perché obsolete e fatiscenti, e l’aumento vertiginoso delle patologie psichiatriche tra i detenuti i maggiori problemi che affliggono ildopo che, il ricorso alle misure alternative (detenzione domiciliare, affidamento in prova, semilibertà) ha parzialmente risolto gli annosi problemi di sovraffollamento patiti in passato dal sistema penitenziario. La nuova emergenza è la folIia reclusa: in Toscana si stima che il 49% dei detenuti sia affetto da patologie psichiatriche, i medicinali della famiglia delle benzodiazepine sono quelli maggiormente somministrati dietro le sbarre (53%) e i numeri di suicidi, tentativi di suicidio, atti di autolesionismo e aggressioni ...