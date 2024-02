Pescia | rubano con il biadesivo le offerte in cattedrale e nel santuario | due arresti

Pistoia, 7 febbraio 2024 – I carabinieri della stazione di Pescia hanno arrestato due uomini di 36 e 44 anni, italiani, con l'accusa di essere i responsabili del furto di offerte nella Cattedrale e ne ...Individuati nelle ore scorse dei carabinieri della stazione di Pescia i responsabili di reati in danno delle chiese “Cattedrale” e “santuario della Madonna di Pie’ di piazza”, situate nel centro ...Ora si rubano anche gli alberi. Due cipressi, piantati solo poche settimane fa in viale Bustichini (grazie al contributo del Rotary) per sostituire i pini crollati per il maltempo, sono stati infatti ...