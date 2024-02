Perugia | Edoardo Iannoni suona la carica | Posso dare di più per crescere ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Si puòdi più", cantavano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. E nella settimana del Festival, quel brano che vinse Sanremo nel 1987 si può benissimo associare a, uno dei punti di forza di questo Grifo. Il centrocampista romano, 23 anni ad aprile, è arrivato a luglio 2022 in prestito dalla Salernitana ma la sua esperienza alnon è statacome avrebbe desiderato. L’anno scorso l’amara retrocessione in serie C con Fabrizio Castori alla guida, quest’anno un campionato ad inseguire la capolista Cesena. Ma il giovane talento biancorosso ha mostrato una bella crescita in questa stagione che lo ha visto attore protagonista con 20 presenze, un assist e due gol (quello della vittoria sulla Spal e contro la Vis Pesaro nel match casalingo terminato 2-2). Lui - ...