Perché ti ringrazio Amadeus-Brignone | bordata su Sinner? Sanremo | quello che pochi hanno notato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ha detto di “no” per i suoi impegni sportivi e per prepararsi al meglio all'Atp 500 di Rotterdam, in programma dal 12 al 18 febbraio. Per questo Jannikè il grande assente del Festival di, iniziato martedì sera e in programma fino a sabato. Tra gli sportivi ospiti dell'evento c'è invece Federica, nonostante la piena stagione dello sci.sul palco dell'Ariston l'ha voluta ringraziare così: "Gli impegni non ti mancano, ma hai trovato il tempo per venirci a trovare". Un missile indiretto verso, che ha declinato l'invito per, nonostante risieda a 20' minuti d'auto (a Montecarlo), per concentrarsi proprio sugli impegni sportivi? Alcuni sui socialpensato così, altricreduto fosse un semplice modo ...