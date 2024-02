Perché sul palco di Sanremo Dargen si è presentato con una miriade di orsetti sulla giacca

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Rebecca Baglini è un fiume in piena quando parla del suo lavoro, di come ci è arrivata, di come costruisce l’immagine di tanti artisti. In passato lo ha già fatto per Marracash, ma anche per i Maneskin, Alessandro Cattelan, Marco Mengoni. Quest’anno, salirà suldicon i Negramaro, Mattia Stanga, i Ricchi e Poveri eD’Amico per cui ha costruito una serie di look di cui va particolarmente fiera. L'abbiamo intervistata per sapere come è nato il progetto. Il look della prima serataD'Amico in Moschino per2024, styling by Rebecca BagliniDurante la prima serata del Festival diè sulcon un completo nero, formale, con tanto di cravatta ma con un dettaglio piuttosto insolito e invasivo, una serie di ...