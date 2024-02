Perché Sinner ha perso 240 punti nel ranking ATP questa settimana Ma può sorpassare Medvedev…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nei tornei ATP dinon sono in campo né il russo Daniil Medvedev, numero 3 del, né l’azzurro Jannik, numero 4 del mondo: la lotta a distanza per il terzo posto della classifica è solo rinviato di qualche giorno. Lunedì 12 febbraio Jannikscarterà i 250della vittoria a Montpellier 2023, ma potrà conteggiare i 10dell’eliminazione all’esordio a Cincinnati 2023, attualmente 20° torneo miglior dell’azzurro e dunque escluso dai best 19 dell’azzurro, che scenderà a 8070. L’italiano, inoltre, lunedì 19 febbraio scarterà i 300della finale di Rotterdam dello scorso anno, torneo che perògiocherà anche quest’anno: l’azzurro ripartirà dunque da quota 7770 e, in caso di vittoria ...