Perché dopo molti anni si torna a parlare di Stellantis L’opinione di Bonanni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non si parlava più dadi, almeno da quando è stata costituita con i francesi che hanno ereditato un patrimonio industriale plasmato magistralmente da Sergio Marchionne con la ricostruzione di Fiat e della statunitense Chrysler. Da quando i francesi hanno preso in mano ogni leva di comando della società, i programmi di sviluppo ed occupazione si sono dimostrati molto svantaggiosi per gli italiani al contrario di quelli dei nostri cugini d’Oltralpe. Ed infatti con il nuovo assetto abbiamo perso circa 10mila posti di lavoro, le produzioni si sono ridotte a più del 30%, gli investimenti per le auto elettriche vengono programmate non per produrle in Italia. Ed intanto coloro che sono abituati a vedere pulci anche dove non ci sono, miracolosamente non hanno nulla da dire su ciò che sta accadendo. Anzi se Carlo Calenda ...