Per Mps 2 miliardi di utili | dopo 13 anni torna la cedola

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mps ha chiuso il 2023 con un utile di 2.052 milioni di euro, che si confronta con la perdita di 205 milioni conseguita nel 2022, esercizio che spesava costi di ristrutturazione per 931 milioni. Il risultato è superiore agli 1.344 milioni attesi dagli analisti e consente a Siena dire a pagare il dividendotredici, con duedi anticipo rispetto al piano. La proposta del cda, si legge in una nota, è di 0,25 euro per azione, per un monte dividendi di 315 milioni di euro.