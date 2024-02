Per Fabrizio Corona convertita in una maxi multa la condanna per resistenza e danneggiamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il 30 novembreera statoto a 7 anni perper aver spaccato il vetro di un’ambulanza. La pena per l’ex re dei paparazzi è statain unada 60mila euro, che dovrà pagare nell’arco di un anno. I fatti risalgono all’11 marzo del 2021, quando il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva deciso che l’ex agente fotografico doveva rientrare in carcere. Quel giornoaveva protestato ferendosi alle braccia, urlando e reagendo contro la polizia e spaccando un vetro dell’ambulanza che era arrivata sotto casa per portarlo in ospedale. Le scene erano state tutte documentate in alcuni video. Laa 7 mesi era stata inflitta e poi la X sezione penale ha deciso nei giorni ...