Pensioni | giovani poveri e penalizzati Come e quando usciranno dal lavoro | le simulazioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)e pensione, in Italia, sembrano essere diventati due concetti autoescludenti: iandranno in pensione con un assegno risicato e dopo lunghi anni passati a barcamenarsi fra precariato e stipendi bassi. L’ultimo rapporto dell’Ufficio previdenza della Cgil traccia un affresco a tinte fosche. E il governo Meloni, accusa il sindacato, ha peggiorato la situazione. Salari e: crescita diseguale La Cgil evidenzia che secondo i dati Istat i salari nel biennio sono cresciuti del +4,4%. Ma nello stesso periodo la soglia minima per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo è cresciuta del +13,5%, segnando dunque una differenza del +9,1%. Questo, tra le altre cose, “si traduce in una perdita secca sia di potere di acquisto“, sottolinea Ezio Cigna, responsabile Previdenza della Confederazione. Poi l’affondo contro il ...