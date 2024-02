Pensione anticipata | come presentare la domanda online sul sito Inps

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il sistemadell’è stato aggiornato per consentire la presentazione delle richieste diconformemente alle nuove normative introdotte dalla “Flessibile legge di bilancio 2024” e dalla “Opzione donna legge di bilancio 2023/2024”. Di conseguenza, è ora possibile utilizzare la piattaforma web per inoltrare ladicon Opzione Donna, lacontributiva o laflessibile (Quota 103), in base ai criteri stabiliti dalla Manovra 2024. Questo è stato annunciato dall’tramite il Messaggio 454 datato 1° febbraio, che fornisce le istruzioni dettagliate ...

Tre miliardi di persone in più, entro il 2050, rischiano di non avere più acqua potabile pulita. E' questo il risultato di uno studio realizzato da un pool di ricercatori tdeschi e olandesi, pubblicat ...Andare in pensione in Albania diventa più facile per gli italiani: con la convenzione bilaterale appena firmata è in arrivo una nuova via d'uscita dalla legge Fornero.Differenze di calcolo sulla pensione tra quota 41 precoci e pensione anticipata ordinaria: guida alla convenienza tra le due misure.