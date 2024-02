Pensione ai superstiti | spetta anche con addebito della separazione

Ecco alcune soluzioni per andare in pensione senza subire le penalizzazioni che invece vengono inflitte ai lavoratori dalla quota 103.Come sfruttare il computo nella gestione separata INPS per andare prima in pensione con tutti i pro ed i contro di questo gratuito strumento di riunificazione dei contributi in un unico fondo.L'INPS si adegua al consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione spiegando che la pensione ai superstiti spetta anche al coniuge con addebito della separazione ...